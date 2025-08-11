فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی با قدرت به تولید در شرایط جنگ تحمیلی اخیر ادامه دادند بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار محمد رضا موحد در بازدید از چند واحد تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با بیان اینکه تولیدکنندگان با وجود چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و در همه برهه‌ها همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تلاش خستگی ناپذیر خود ادامه دادندگفت: باید با جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه، از تولید داخل حمایت شود.

وی بر ضرورت فراهم کردن شرایطی برای تولید داخلی تاکید کرد و از مسئولین خواست که در این راستا کمک‌ها و حمایت‌های لازم را انجام دهند.

فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) افزود: تولیدکنندگان قادرند مواد اولیه را از داخل کشور تامین کنند، اما نیاز است که از واردات غیرضروری جلوگیری شود تا این واحد‌ها بتوانند رشد کنند و اقتصاد کشور را به سمت پویایی و شکوفایی سوق دهند.