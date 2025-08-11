مسیر نجف به کربلا میزبان هزاران دلداده کوی یار است و عاشقان سید الشهداء از سراسر جهان خود را به مراسم بزرگ پیاده روی اربعین رسانده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این روزها مسیر نجف به کربلا میزبان هزاران دلداده کوی یار است و عاشقان سید الشهداء از سراسر جهان خود را به مراسم بزرگ پیاده روی اربعین رسانده اند.