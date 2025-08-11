به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،جلیل بالایی افزود باتوجه به افزایش محسوس دمای هوا در استان و تصمیمات کارگروه مدیریت و مصرف انرژی و با نظر مساعد استاندار کرمانشاه، فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، بخش اداری شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش در روز چهارشنبه 22مردادماه تعطیل است.

همچنین در این روز شعب کشیک بانک‌های استان فعال نیست.

بدیهی است دستگاه‌های خدمات رسان در روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.