معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه چهارشنبه، ۲۲ مرداد تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،جلیل بالایی افزود باتوجه به افزایش محسوس دمای هوا در استان و تصمیمات کارگروه مدیریت و مصرف انرژی و با نظر مساعد استاندار کرمانشاه، فعالیت همه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها، بخش اداری شهرداریها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش در روز چهارشنبه 22مردادماه تعطیل است.
همچنین در این روز شعب کشیک بانکهای استان فعال نیست.
بدیهی است دستگاههای خدمات رسان در روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد ماه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.