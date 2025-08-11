به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ زیرساخت‌ها و امکانات مناسب و خدمات رسانی عالی موکب ها، نزدیکی به استان‌های شمال و شمال غرب کشور و کشور‌های همسایه و از همه مهم‌تر آب و هوای مساعد به نسبت سایر مرز‌های کشور با عراق در سه سال گذشته مرز تمرچین را به یک مرز بین الملی تبدیل کرده که مورد استقبال زائرین داخلی و خارجی واقع شده است.

با هدف آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات و روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در دوسوی مرز تمرچین استاندار آذرباجاین غربی به همراهی ئیس کل دادگستری استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استانی، از روند ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مسیر شهرستان نقده تا مرز تمرچین بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید میدانی، ضمن گفت‌و‌گو با مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی و خادمان موکب‌های مردمی و اهل‌سنت، از نزدیک در جریان نحوه خدمات‌رسانی به زائران، تأمین امنیت مسیر، استقرار ایستگاه‌های امداد و سلامت و وضعیت رفاهی زائران قرار گرفت.

رضا رحمانی همچنین با حضور در مرز تمرچین و بازدید از دو پایانه مرزی تمرچین و حاج‌عمران، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، تسهیلات حمل‌ونقل، روند کنترل گذرنامه و تسهیل عبور زائران را بررسی کرده و بر ضرورت رفع سریع نواقص احتمالی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران تأکید داشت.

این مرز در چهارمین سال تردد زائرین با تجهیز زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی و رفع نواقص و کاستی‌های موجود اماده میزبانی از بیش از ۵۰۰هزار زائر ایرانی و خارجی است.

گزارش دارد....