۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان خراسان رضوی در چهار ماه نخست امسال پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۹۸ هزار نفر از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی پرداخت شد.

حسین نفتی افزود: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی با مأموریت تخصصی در حوزه بخش کشاورزی، همواره تلاش کرده است ضمن حفظ انضباط و کیفیت مالی، نقش مؤثری در حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور ایفا کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک کشاورزی تلاش کرده است با حضور فعال در کنار کشاورزان، از طریق امهال و استمهال بدهی‌ها و تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات معوق، امید و انگیزه را در بین تولیدکنندگان زنده نگه دارد.