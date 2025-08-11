پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی گفت: کرمانشاه، به عنوان میزبان دو پایگاه جهانی اورامانات و بیستون و سه پایگاه ملی، محور مهمی در حافظه تاریخی و فرهنگی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سومین نشست تخصصی کمیته فنی پایگاههای میراثفرهنگی کشور با محوریت بررسی عملکرد، آسیبشناسی و تدوین برنامههای راهبردی برای پایگاههای ملی و جهانی استان کرمانشاه، در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی این نشست را آغازگر فصل نوینی در بهرهبرداری هوشمندانه و حفاظت مستمر از گنجینههای فرهنگی این خطه تاریخی دانست .
وی در این نشست با تأکید بر اهمیت تاریخی و تمدنی استان کرمانشاه و نقش برجسته آن در حفظ هویت ملی، گفت : کرمانشاه، به عنوان میزبان دو پایگاه جهانی اورامانات و بیستون و سه پایگاه ملی، محور مهمی در حافظه تاریخی و فرهنگی ایران است. این نشست زمینهای برای بازاندیشی جامع در مدیریت میراث و حرکت به سوی توسعه پایدار، مبتنی بر دانش تخصصی و همکاری میانبخشی است.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی افزود: ارزیابی عملکرد سال گذشته نشان داد که درخشش ظرفیتهای فرهنگی کرمانشاه نیازمند برنامهریزی دقیق، توسعه زیرساختها و تقویت مشارکت مردمی است تا بتوانیم ضمن صیانت از ارزشهای اصیل، آن را به تجربهای ملموس برای نسلهای آینده تبدیل کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، نیز در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت هماهنگی ساختاری میان سطوح ملی و استانی، گفت: کرمانشاه بهواسطه تنوع و غنای میراث ملموس و ناملموس خود، ظرفیت بینظیری برای توسعه گردشگری فرهنگی دارد.
داریوش فرمانی افزود : تحقق این ظرفیت، منوط به طراحی برنامههایی است که همسوی با اسناد بالادستی و شاخصهای جهانی بوده و در عین حال حساسیتهای بومشناختی و فرهنگی منطقه را در برگیرد.
در این نشست مدیران پایگاههای اورامانات، بیستون و سایر پایگاههای ملی استان، گزارش جامعی از عملکرد خود در سال گذشته ارائه و سپس با توجه به چالشها و فرصتهای پیشرو، طرحهای توسعهای و حفاظتی خود را تشریح کردند.
این نشست با حضور مدیران پایگاههای ملی و جهانی استان کرمانشاه، اعضای شورای فنی و کارشناسان حوزه میراثفرهنگی برگزار شد و افقهای نوینی را برای میراث ارزشمند این دیار گشود همچنین با تبادل نظر کارشناسی و جمعبندی راهکارهای عملی، به تصویب برنامههای کلان برای ارتقای مدیریت، صیانت و معرفی پایگاهها منجر شد.