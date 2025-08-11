به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس اعلام این اداره کل، وزش باد نسبتا شدید، گاهی تندباد و در برخی مناطق مستعد با گرد و خاک و همچنین احتمال انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان را در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در استان خواهیم داشت.

احتمال کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه، احتمال آسیب به سازه‌های موقت و احتمال اختلال در فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی وجود دارد.

کاهش زمان فعالیت فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس جامعه، استحکام سازه‌های موقت، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی توصیه شده است.