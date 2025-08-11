پخش زنده
شاخص تولید بخش صنعت در تیرماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۰.۸ درصدی و در مقایسه با ماه قبل با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، براساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن منتشر کرده است، از میان واحدهای تولیدی بخش صنعت که مبتنی بر شرکتهای صنعتی فعال در بورس است تنها رشته فعالیتهای "دارو"، "غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" بیشترین سهم را در شاخص تولید در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تجربه کردهاند و رشته فعالیتهای "تجهیزات برقی"، "محصولات فلزی به جز ماشین آلات" و "کاشی و سرامیک" نیز بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
براساس این گزارش، شاخص تولید رشته فعالیتهای "صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر" در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد و در مقایسه با ماه قبل ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیتهای صنایع "دارویی" نیز در تیرماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۱.۳ درصد و در مقایسه با ماه قبل ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است.
آن طور که در این گزارش آمده است، تولید در بخش خودروی سواری و قطعات شرایط مناسبی ندارد و شاخص تولید رشته فعالیت "خودرو و قطعات" به جز خودروهای سنگین، در تیرماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۵.۸ درصدی مواجه بوده است، با این حال در مقایسه با ماه قبل یعنی خرداد ماه افزایش تولید ۶.۸ درصدی را تجربه کرده است که این افزایش مربوط به خودروهای سنگین و خودروهای سواری است و وضع تولید در زیربخش قطعات همچنان کاهشی است.
شاخص تولید در رشته فعالیتهای شیمیایی نیز در تیرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۵ درصدی و در مقایسه با ماه قبل افزایش ۳.۶ درصدی داشته است که شامل افزایش تولید در زیربخشهای "کودها و ترکیبات تیتروژن"، "پلاستیک و لاستیک مصنوعی"، "خوراک پالایشگاهها"، "متانول" و سایر محصولات شیمیایی است.
در بخش فلزات پایه نیز شاخص تولید در تیرماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۴ درصدی و در مقایسه با ماه قبل کاهش ۱۲.۶ درصدی داشته است و تنها تولید پروفیل در این بازه زمانی افزایش داشته است.
