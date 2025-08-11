جراحی آرتروپلاستی شانه به روش معکوس، برای نخستین بار در بابل انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از امکان انجام جراحی آرتروپلاستی شانه به روش معکوس برای نخستین بار در بابل خبر داد.
دکتر دانیال حسینزاده گفت: شکستگیهای پروگزیمال هومروس که به شکستگی قسمت بالایی استخوان بازو گفته میشود معمولا" در اثر زمین خوردن روی بازو و یا ضربه مستقیم به شانه ایجاد میشود.
فلوشیب جراحی دست دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه تشخیص برمبنای رادیوگرافی و سی تی اسکن است، گفت: برای شکستگیهایی با جابجایی کم و پایدار درمان به شکل غیر جراحی و معمولا از آتل و یا آویز برای بی حرکت کردن شانه استفاده میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: در شکستگیهای با جابجایی زیاد و ناپایدار ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد که شامل استفاده از پیچ و پلاک و یا میله داخل کانال استخوانی و یا آرتروپلاستی میباشد.
وی گفت: آرتروپلاستی شانه به روش معکوس، تکنیکی است که نزدیک به دو دهه در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و این روش مناسب برای افراد مسن با شکستگی خورد شده و غیرقابل بازسازی که همراه با آسیب به تاندونهای شانه وارد شده است میباشد.
دکتر حسین زاده افزود: آرتروپلاستی شانه به روش معکوس یک نوع جراحی است که در آن مفصل شانه با استفاده از یک ایمپلنت مصنوعی بازسازی میشود. این روش، بر خلاف جراحی تعویض مفصل شانه معمولی، توپ و سوکت طبیعی مفصل جابجا میشوند، به این معنی که توپ فلزی به استخوان کتف و سوکت پلاستیکی به استخوان بازو متصل میشود.