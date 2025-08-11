سرپرست میراث فرهنگی کرمان گفت: مرمت اصولی و تغییر کاربری عمارت تاریخی موسی خانی به منظور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه، در اولویت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،مرتضی نیکرو امروز با حضور نمایندگان بخش خصوصی، از خانه تاریخی عمارت موسی‌خانی در شهربابک در بررسی روند مرمت این بنای تاریخی گفت: مرحله اول این طرح به عنوان واحد پذیرایی به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر مرحله دوم، شامل ایجاد بخش اقامتی در این عمارت تاریخی، در دست اجرا و آماده‌سازی است که به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی افزود: همکاری بخش خصوصی در این طرح، نقش مهمی در تسریع روند مرمت و بهره‌برداری از این مجموعه تاریخی ایفا کرده است و امیدواریم این اقدام بتواند به جذب گردشگران و رونق اقتصادی شهرستان شهربابک کمک کند.

بگفته سرپرست میراث فرهنگی کرمان: این طرح در راستای حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و افزایش ظرفیت‌های گردشگری استان کرمان با همکاری خوب شرکت‌های صنعتی و معدنی در حال انجام و به صورت مستمر تا حصول نتیجه که افزایش ظرفیت شهربابک در بخش تاسیسات گردشگری است، پیگیری می‌شود.

بنای عظیم عمارت موسی خانی از جمله بنا‌های دوران قاجار است که در سال ۱۲۶۵-۱۲۷۰ هجری قمری توسط موسی خان پسر شیخ الملک ساخته شده است.

زیربنای این عمارت ۲۳۰۰ مترمربع و باغ وسیع آن حدود ۵۲۰۰ مترمربع وسعت دارد. این بنای تاریخی از جمله ابنیه مسکونی اعیانی و حاکم نشین شهر بابک است.