به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این طرح آزمایشی با هدف کاهش تعارضات محیط‌بانان با جوامع محلی و استفاده از فناوری‌های نوین، ابتدا در این پارک اجرا می‌شود و پس از ارزیابی، در دیگر مناطق حفاظت‌شده کشور نیز توسعه خواهد یافت.

استانداران گلستان و خراسان شمالی هم بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از این ذخیره‌گاه طبیعی تأکید کردند.