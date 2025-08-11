روایتی از صاحب کسب و کاری که محل کارش را به عشق سید و سالار شهیدان به موکبی برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل کرده است.

روایت کسب و کاری در قم که وقف زائران اربعین شد

روایت کسب و کاری در قم که وقف زائران اربعین شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جای جای شهر قم این روز‌ها پر شده از موکب‌های اربعینی و جایی در مسیر تردد زائران از دل یک کافی شاپ، مامنی از جنس عشق برای زائران کوی دوست برپاشده است.

موکبی مزین به نام شهید دفاع مقدس، اسماعیل صادقی با تصاویری از شهدای اقتدار و کتیبه‌هایی که نشان از عشق و ارادت به اباعبدالله الحسین علیه السلام و زائران اربعینی است.