وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای نوار غزه به ۶۱ هزار و ۴۹۹ نفر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون در نتیجه جنگ نسل کُشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع این باریکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۶۲ نفر نیز زخمی شدند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، تعداد شهدای گرسنگی نیز به هزار و ۸۰۷ شهید و بیش از ۱۳ هزار و ۲۱ زخمی رسید.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد: از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون شمار شهدا به ۶۱ هزار و ۴۹۹ نفر و تعداد زخمیها به ۱۵۳ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است.
در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، این رژیم اقدام به ارتکاب جنایتهای برنامهریزی شده کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایت ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستانها، اردوگاههای آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمکها بوده است.