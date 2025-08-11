وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای نوار غزه به ۶۱ هزار و ۴۹۹ نفر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون در نتیجه جنگ نسل کُشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع این باریکه خبر داد.

افزایش شمار شهدای غزه به ۶۱ هزار و ۴۹۹ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۶۲ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، تعداد شهدای گرسنگی نیز به هزار و ۸۰۷ شهید و بیش از ۱۳ هزار و ۲۱ زخمی رسید.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد: از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون شمار شهدا به ۶۱ هزار و ۴۹۹ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۵۳ هزار و ۵۷۵ نفر رسیده است.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، این رژیم اقدام به ارتکاب جنایت‌های برنامه‌ریزی شده کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایت ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌ها بوده است.