به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جانشین استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ بحران و سرپرست مدیریت بحران استان گلستان، اعلام کرد: تمامی ادارات استان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه تعطیل خواهند بود.

عبدالغفور غراوی گفت: با توجه به تصمیم کمیته ناترازی انرژی، با هدف پایداری شبکه آب و برق، کلیه ادارات، نهادها، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به غیر از مراکز امدادی، درمانی و خدمات‌رسان تعطیل هستند.

سرپرست مدیریت بحران استان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان و دستگاه‌های اجرایی، افزود: رعایت مصرف بهینه برق و صرفه‌جویی حداکثری، نقش مهمی در پایداری شبکه دلرد.

غراوی همچنین تصریح کرد که ابلاغ این مصوبه به تمامی واحدهای زیرمجموعه الزامی است و هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره ممنوع خواهد بود.