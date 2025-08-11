به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسابقات انتخابی اسکواش استان یزد با هدف شناسایی و گزینش بهترین بازیکنان برای اعزام به رقابت‌های کشوری، طی چند روز گذشته در سالن اختصاصی اسکواش یزد برگزار شد.

این مسابقات با حضور گسترده ورزشکاران دختر و پسر در رده‌های سنی زیر ۱۱ تا زیر ۱۹ سال، فضایی پرشور و رقابتی را رقم زد.

در بخش دختران و در رده سنی کمتر از ۱۱ سال، آیدا اسماعیلی، دلسا دهقانی، آنیتا غفاریان و حلما عسکری موفق به کسب سهمیه شدند و در رده کمتر از ۱۳ سال هم، ترنم کارگر، نیایش خیراندیش، زهرا شبرو و دیانا دهقانی برگزیده شدند. رده کمتر از ۱۵ سال با برتری باران روحانی، دنیا محمدنیا، آیدا تقی‌پور و ثمین سمیعی‌نیا همراه بود.

در رده کمتر از ۱۷ سال، آتوسا علمدار، سارا دهقان، الناز ایزدی و فاطمه علوی‌نژاد جواز حضور در رقابت‌های ملی را کسب کردند. همچنین در رده کمتر از ۱۹ سال، آیلین بابایی به عنوان نماینده یزد معرفی شد.

در بخش پسران، در رده کمتر از ۱۹ سال، سید مبین سیدان، علیرضا عزیزی، طا‌ها خرسند و محسن یاوری برتر شدند. در کمتر از ۱۷ سال، علی عزیزی، یوسف قرشی، فرزاد کشفی و عرشیا عزیزی انتخاب شدند.

اعزامی رده کمتر از ۱۵ سال به امیررضا الوانساز، سبحان زحمتکش، پرهام زارع و هانی زارع رسید، در رده کمتر از ۱۳ سال، امیرمحمد حکیمی‌فرد، آرشام عزیزی، علیرضا دهقانی و امیرعباس دهقان دهنوی جواز حضور یافتند و در رده کمتر از ۱۱ سال نیز رادان روحانی، محمدطا‌ها قرشی، محمدپرهام عسگری و رادین خراسانی به تیم استان اضافه شدند.

مرحله نهایی مسابقات کشوری اسکواش در پایان شهریورماه برگزار خواهد شد. رقابت‌های بخش دختران به میزبانی شهر‌های اراک و تبریز و مسابقات بخش پسران به میزبانی شیراز و تهران برگزار می‌شود.