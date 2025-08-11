پخش زنده
امروز: -
ساعت کاری ادارات کردستان در روز سهشنبه دو ساعت کاهش یافت و روز چهارشنبه هم تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری کردستان، با تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان و با توجه به تداوم گرمای شدید هوا و ناترازی در مصرف انرژی، تمام دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها و مؤسسات آموزشی استان کردستان، روز سه شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۱ دایر و روز چهارشنبه ۲۲ مرداد نیز تعطیل خواهند بود.
بر اساس این اطلاعیه فعالیت دستگاههای خدماترسان و امدادی مشمول این تعطیلی نبوده و ساعات کاری آنها بدون تغییر ادامه خواهد داشت.