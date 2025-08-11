به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سهیلاسادات مصطفوی گفت: این دوره از مسابقات با مشارکت فعال فرزندان کارکنان صنعت آب و برق استان قم در ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش معارف الهی در میان خانواده‌های کارکنان صنعت آب و برق برگزار شد، ۱۰۰ نفر از فرزندان کارکنان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان قم در دو بخش دختران و پسران ثبت نام کردند.

دبیر امور قرآنی صنعت آب و برق استان قم با اشاره به تنوع رشته‌های این دوره گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ موضوعی، مفاهیم قرآن، معارف نماز و نهج‌البلاغه به رقابت پرداختند.

مصطفوی تأکید کرد: افراد برتر این مرحله از مسابقات، به مرحله کشوری مسابقات فرزندان کارکنان وزارت نیرو راه خواهند یافت تا در سطح ملی نیز توانمندی‌های قرآنی خود را به نمایش بگذارند.