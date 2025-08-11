همزمان با آغاز پیاده روی اربعین، هزاران زائر خارجی با عبور از مرز‌های بازرگان تا تمرچین، به سیل خروشان زائران اربعین در کشور عراق می‌پیوندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ از آغاز حرکت عظیم پیاده ر وی اربعین ، هزاران نفر از زائران اربعین حسینی از کشور‌های ترکیه –جمهوری آذربایجان و آسیای میانه؛ با ورود از مرز بازرگان و با طی کردن مسافتی معادل ۴۲۵ کیلومتر از پایانه مرزی تمرچین راهی کربلا می‌شوند.

دوستداران اهل بیت در مسیر عبور زائران خار جی اربعین با برپایی موکب‌هایی از این زائران پذیرایی می‌کنند.

مرز تمرچین پیرانشهر برای چهارمین سال متوالی میزبان زائران اربعین حسینی است، تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر، جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد.