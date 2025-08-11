پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از شهر باستانی استخر، با تأکید بر اهمیت بیبدیل این گنجینه تمدنی، حفاظت جدی از آن را یک وظیفه ملی و فرهنگی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری امروز در بازدید از شهر باستانی استخر، یکی از مهمترین و کهنترین پایگاههای تمدنی ایران که به عنوان زادگاه سلسله هخامنشی شناخته میشود، بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این منطقه تأکید کرد و گفت: شهر استخر نمادی از پیوستگی تاریخی و فرهنگی ایران کهن است و پاسداشت آن، وظیفهای ملی و فراملی محسوب میشود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به بروز پدیدهای نگرانکننده در قالب حفاریهای غیرمجاز که تهدیدی جدی برای سالمماندن آثار تاریخی به شمار میرود، افزود: متأسفانه فعالیتهای غیرقانونی حفاری در این محدوده، سلامت محوطه را به مخاطره انداخته و این امر، زنگ خطری برای نهادهای مسئول است که باید با حساسیت و سرعت بیشتری مقابله و پیشگیری شود.
صالحیامیری ضمن تاکید بر ضرورت تسریع کاوشهای علمی و ثبت جهانی این اثر تاریخی گفت: انجام کاوشهای باستانشناسی علمی و مستمر در این گستره فرهنگی، نهتنها به کشف و شناساندن لایههای پنهان تاریخ ایران کمک میکند، بلکه زمینهساز تدوین طرحهای حفاظتی و توسعهای برای بهرهبرداری مستدام گردشگری خواهد بود.
وی همچنین بر لزوم تسریع در روند ثبتجهانی شهر استخر تأکید کرد و افزود: ثبت جهانی این اثر بینظیر، علاوه بر ارتقای جایگاه بینالمللی ایران در حوزه میراثفرهنگی، امکان جذب سرمایههای بینالمللی و رونق گردشگری فرهنگی را به دنبال خواهد داشت و از این منظر، ضروری است برنامههای توسعه زیرساختی برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی به شکل اصولی و کارشناسی طراحی و اجرا شود.
شهر تاریخی استخر با وسعت حدود ۹۰ هکتار که در فاصله پنج کیلومتری تختجمشید قرار دارد، شامل لایههای متعدد سکونتی از دورههای ساسانی تا دوران اسلامی است و نمایانگر پیوند تاریخ کهن ایران با تمدنهای پسین به شمار میرود.
همچنین وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سفر به استان فارس، با حضور بر مزار شهیدان و قرائت فاتحه، یاد جانباختگان راه میهن را گرامی داشت و بر نقش ماندگار آنان در شکلگیری و تداوم عزت و امنیت کشور تأکید کرد.
صالحی امیری سپس با حضور در مدرسه علمیه تاریخی سعدیه ارسنجان، وضعیت موجود این بنا و ظرفیتهای آن برای تبدیل به موزه را بررسی و تاکید کرد:آغاز عملیات مرمت و تبدیل این بنای ارزشمند به موزه، منوط به تعیین تکلیف مالکیت و همکاری دستگاههای ذیربط است.
وی گفت: تبدیل مدرسه تاریخی سعدیه به موزه ارسنجان، مشروط به انتقال مالکیت به وزارت میراثفرهنگی و فراهمشدن بستر قانونی لازم است.
صالحیامیری با اشاره به اهمیت همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه افزود: تأمین اعتبار مرمت، تجهیز و ایجاد مخزن امن برای این بنا، مستلزم تعیین مالکیت است.
وی گفت: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمادگی دارد بلافاصله پس از نهاییشدن وضعیت مالکیت، فرآیند مرمت و آمادهسازی این بنای تاریخی را برای تبدیل به موزه ارسنجان آغاز کند.
مدرسه علمیه سعدیه ارسنجان که در تاریخ ۶ دی ۱۳۵۵ با شماره ثبت ۱۳۲۰ در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته، یکی از بناهای شاخص تاریخی این شهرستان است. ارسنجان هماکنون ۱۱۶ اثر ثبتشده ملی غیرمنقول دارد که هر یک بخش مهمی از هویت فرهنگی منطقه را تشکیل میدهد.