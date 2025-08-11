به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمود قماطی» وزیر سابق و معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله در دیدار با «حنا غریب» دبیرکل حزب کمونیست لبنان تأکید کرد: دولت لبنان هرگز نمی‌تواند مقاومت را خلع سلاح کند، این امر محال است.

وی گفت: مقاومت، منزوی یا محاصره شده، نیست بلکه جزئی از جبهه ملی گسترده است، دولت کشور را فروخته و به خارج چک بی‌محل داده است و هرگز خواسته‌های آن تحقق نخواهد یافت.

قماطی هشدار داد: چنانچه دولت بخواهد تصمیم خود را اجرا کند، ملت لبنان با آن مقابله خواهد کرد و مقاومت از بطن اشغال‌گری زاده شد، زیرا دولت قادر به حمایت از شهروندان و جلوگیری از تجاوز دشمن نبود.

وی خواستار اصلاح مسیر دولت و دوری از تصمیماتی شد که به ضرر لبنان است.

حنا غریب نیز گفت: تصمیمات دولت، تحت فشار آشکار آمریکا، منافع رژیم اشغالگر را بر منافع لبنان ترجیح داده است.

وی افزود: انحصار سلاح ممکن نیست مگر اینکه دولت از اراضی، حاکمیت و شهروندان خود حمایت کند.

غریب همچنین هشدار داد: هدف آمریکا و اسرائیل، سلطه بر لبنان است و این همان چیزی است که ما با آن مقابله خواهیم کرد.

طرح مداخله جویانه آمریکا که از سوی فرستاده ویژه آمریکا به لبنان ارائه شده، شامل مجموعه‌ای از اقدامات برای توقف تبادل آتش میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله، خلع سلاح مقاومت و نیز تقویت حضور ارتش لبنان در مناطق مرزی است.

با این حال، مقاومت لبنان نسبت به بند‌های این طرح به‌ویژه در زمینه خلع سلاح هشدار داده و آن را در تضاد با حق دفاع از کشور دانسته است.

حزب الله لبنان تصمیم دولت این کشور به ریاست نواف سلام برای خلع سلاح مقاومت را اشتباهی بزرگ دانست و اعلام کرد: تا زمانی که رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه لبنان ادامه دهد، مقاومت هرگونه جدول زمانی برای تحویل سلاح‌های خود را رد می‌کند.

در این زمینه، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به کسانی که از مقاومت می‌خواهند تسلیم شود پاسخ داد و گفت: ما برده هیچ کسی نیستیم.

وی هشدار داد منافع اسرائیل در این است که از جنگ گسترده پرهیز کند، زیرا مقاومت، ارتش و مردم لبنان در برابر هر تجاوزی خواهند ایستاد و امنیتی که رژیم صهیونیستی طی هشت ماه ساخته است، ظرف یک ساعت فرو خواهد ریخت.

دبیرکل حزب الله تأکید کرد: تسلیم سلاح مقاومت به هیچ عنوان به توقف تجاوزات منجر نخواهد شد، چیزی که مسئولان اسرائیلی نیز به آن اذعان کرده‌اند.