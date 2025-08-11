پخش زنده
نتایج یک نظرسنجی در لبنان نشان داد: گزینه مقاومت همچنان فرافرقهای است و اکثر لبنانیها (۵۸٪) از جمله نیمی از سنیها، حدود یک سوم مسیحیان و حتی بیشتر دروزیها، کنارگذاشتن سلاح را بدون یک استراتژی دفاعی رد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از نشریه لبنانی الاخبار، از آنجا که موضوع سلاح حزبالله، به ملت لبنان با همه تنوع و تکثر قومی - مذهبی مربوط میشود، یک نظرسنجی از همه طیفهای لبنانی در این باره صورت گرفته است.
یک نظرسنجی در لبنان نشان داد که گزینه مقاومت همچنان فرافرقهای است و اکثر لبنانیها (۵۸٪) از جمله نیمی از سنیها، حدود یک سوم مسیحیان و حتی بیشتر دروزیها، کنارگذاشتن سلاح را بدون یک استراتژی دفاعی رد میکنند. تقریباً ۷۲٪ از پاسخدهندگان اظهار داشتند که ارتش لبنان به تنهایی قادر به مقابله با حمله تجاوزکارانه اسرائیل نیست و تقریباً ۷۶٪ نیز معتقد بودند که دیپلماسی به تنهایی قادر به جلوگیری از تجاوزگری نیست.
نتایج این نظرسنجی حاکی از نگرانی قابل توجه در میان لبنانیها (از همه فرقهها)، در مورد تهدید وجودی ناشی از وقایع سوریه است. وزارت امور خارجه که تحت ریاست وزیری از گروه سیاسی «نیروهای لبنانی» قرار دارد، در آخرین رتبه نهادهای رسمی مورد اعتماد پاسخدهندگان قرار گرفت.
این نظرسنجی توسط اداره آمار و نظرسنجی در مرکز مشاوره مطالعات و اسناد بین ۲۷ ژوئیه و ۴ اوت انجام شد. این نظرسنجی شامل سوالاتی در مورد تعدادی از مسائل جاری، مانند مقاومت، ارتش، استراتژی دفاعی و موضعگیری در مورد وقایع سوریه و موارد دیگر بود. نظرسنجی از ۶۰۰ پاسخدهنده (۵۴٪ مرد و ۴۶٪ زن) صورت گرفت که به طور تصادفی از تمام مناطق، فرقهها و گروههای سنی با حاشیه خطای تقریباً ۵٪ انتخاب شدند. تعداد پاسخدهندگان شیعه و سنی در این نظرسنجی برابر و هرکدام معادل (۳۰٪) بود. مسیحیان تقریباً ۳۴٪ و دروزیها ۷٪ ار پاسخ دهندگان را تشکیل میدهند.
در پاسخ به این سوال که: آیا از عقبنشینی و تحویل سلاح مقاومت بدون اتخاذ استراتژی دفاعی حمایت میکنید؟ پاسخ تقریباً ۹۶٪ از پاسخدهندگان شیعه، ۵۰٪ از پاسخدهندگان سنی، ۴۶٪ از پاسخدهندگان دروزی و ۳۲٪ از پاسخدهندگان مسیحی، «خیر» بود.
همه فرقهها با درصد بالایی (۹۲٪ از شیعیان و ۶۳.۳٪ از سایر فرقهها) برایم باور بودند که ارتش به تنهایی قادر به مقابله با تجاوزگری اسرائیل نیست.
براساس این نظرسنجی، ۷۲٪ معتقدند که ارتش قادر به مقابله با حمله تجاوزگرانه اسرائیل نیست. ۷۶٪ تأکید میکنند که دیپلماسی قادر به بازدارندگی دشمن نیست، همچنین ۷۳٪ وقایع سوریه را تهدیدی برای موجودیت لبنان میدانند.
به نظر میرسد ملت لبنان که تا کنون امنیت، عزت و آبروی خود را با حزبالله و اقتدار آن حفظ کرده، به راحتی سلاح و ابزار دفاع از موجودیت، امنیت، عزت و آبروی خود را بر زمین نخواهد گذاشت.