رئیس بیمارستان رسالت ماسال گفت: با اهدای این دستگاهها کیفیت خدماترسانی به بیماران کلیوی ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مائده عزیزی رئیس بیمارستان رسالت ماسال گفت: در راستای ارتقای نظام سلامت و با هدف ارائه خدمات بهتر به بیماران، بیمارستان رسالت ماسال به ۳ دستگاه پیشرفته دیالیز مجهز شد تا روند خدمات رسانی به بیماران دیالیزی این شهرستان مطلوبتر ارائه شود.
وی افزود: پیش از این بیماران کلیوی این شهرستان ناچار بودند برای دریافت خدمات دیالیز به شهرهای اطراف مراجعه کنند.
رئیس بیمارستان رسالت ماسال گفت : بخش دیالیز بیمارستان رسالت هماکنون ۴۷ بیمار ثابت با۶۳۴ نوبت دیالیز در ماه را پوشش میدهد.