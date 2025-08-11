به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مائده عزیزی رئیس بیمارستان رسالت ماسال گفت: در راستای ارتقای نظام سلامت و با هدف ارائه خدمات بهتر به بیماران، بیمارستان رسالت ماسال به ۳ دستگاه پیشرفته دیالیز مجهز شد تا روند خدمات رسانی به بیماران دیالیزی این شهرستان مطلوب‌تر ارائه شود.

وی افزود: پیش از این بیماران کلیوی این شهرستان ناچار بودند برای دریافت خدمات دیالیز به شهر‌های اطراف مراجعه کنند.

رئیس بیمارستان رسالت ماسال گفت : بخش دیالیز بیمارستان رسالت هم‌اکنون ۴۷ بیمار ثابت با۶۳۴ نوبت دیالیز در ماه را پوشش می‌دهد.