نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در حالی بر ادامه و حتی گسترش جنگ و اشغال کامل نوار غزه پافشاری میکند که «اسرائیل» با شکاف داخلی عمیق، فشارهای بینالمللی فزاینده و بحران انسانی گسترده روبهرو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتانیاهو با وجود ناکامی در تحقق اهداف اعلامشده در جنگ غزه، همچنان «پیروزی کامل» را تنها گزینه خود میداند.
روز گذشته نتانیاهو در دو نشست خبری جداگانه با رسانههای داخلی و خارجی، تصمیم کابینه امنیتی برای تشدید عملیات و اشغال کامل غزه را ضروری خواند و مدعی شد که حماس هنوز هزاران نیروی مسلح دارد و «تکرار حوادث ۷ اکتبر» را دنبال میکند.
وی در دروغی دیگر هدف خود را نه «اشغال» بلکه «آزادسازی» غزه عنوان کرد و گفت اگر حماس سلاحهایش را زمین بگذارد و اسرا را آزاد کند؛ جنگ میتواند «فردا» پایان یابد.
او چهار اصل برای پایان جنگ برشمرد:
خلع سلاح غزه،
کنترل امنیتی مستقیم اسرائیل بر این منطقه،
ایجاد مناطق حائل در مرزها،
و تشکیل ادارهای غیر از حماس و تشکیلات خودگردان که به گفته او "با اسرائیل در صلح زندگی کند و از تروریسم حمایت نکند".
نتانیاهو با این ادعا که ۷۵ درصد از غزه تحت کنترل ارتش درآمده است، دستور "پاکسازی" دو منطقه باقیمانده شامل شهر غزه و بخشهایی در جنوب را صادر کرد.
نتانیاهو همچنین تلاش کرد اتهام "استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح" را انکار کند و مدعی شد از آغاز جنگ، دو میلیون تُن کمک انسانی وارد غزه شده است.
او انتقاد آلمان از ادامه جنگ و توقف ارسال تسلیحات را نتیجه "تسلیم شدن در برابر فشار رسانهای" دانست و گفت برخی رهبران اروپایی در خفا از او حمایت میکنند اما جرأت بیان آن را ندارند.
نخستوزیر این رژیم اشغالگر موج اعتراف بینالمللی در به رسمیت شناختن دولت فلسطین را نیز بهشدت محکوم کرد و آن را "پاداش دادن به ترور" خواند.
در واکنش، "ستاد خانوادههای بازداشت شدگان" (خانواده های اسیران صهیونیست در غزه) سخنان او را "نمایشی"خواند و خواستار تعهد صریح به تبادل اسرا و پایان جنگ شد؛ به گفته این نهاد، ۸۰ درصد اسرائیلیها از این مسیر حمایت میکنند.
فشارهای بینالمللی و اختلافات داخلی
در همین جلسه اضطراری دیروز (یکشنبه) شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تصمیم اشغال کامل غزه با مخالفت نماینده آمریکا روبهرو شد که آن را "تضعیفکننده تلاشها برای آزادی بازداشت شدگان اسرائیلی درغزه" خواند.
همزمان، تحلیلها در رسانههای اسرائیلی از اختلافات جدی در کابینه رژیم حکایت دارد.
روزنامه یدیعوت آحرونوت گزارش داد ارتش بهدلیل نگرانی از جان اسیران اسراییلی در نزد حماس، پیشروی آهسته را ترجیح میدهد و نتانیاهو تاریخ ۷ اکتبر آینده را بهعنوان مهلت نهایی تعیین کرده است؛ اقدامی که برخی آن را با انگیزههای سیاسی مرتبط میدانند.
سایت اسرائیلی «واللا» نیز تأخیر در حمله را فرصتی برای بازسازی نیروها و بهبود شرایط مذاکرات پیش از اقدام نظامی توصیف کرد.
شبکه «کان ۱۲»هم تأکید کرد دولت سه فرصت برای پایان جنگ با شرایط بهتر را از دست داده و پیروزی "کامل" باعث از بین رفتن اهرمهای فشار "اسرائیل" شده است.
این شبکه هشدار داد اشغال کامل غزه میتواند آزادی اسیران را پیچیدهتر کرده و به گفته ی او، نیروهای صهیونیست را به هدفی روزانه برای حماس بدل سازد.
فشار راستگرایان افراطی
با وجود پافشاری نتانیاهو، برخی متحدان راستگرای او خواستار رویکرد تهاجمیتر هستند.
وزیر دارایی، بتسلئیل اسموتریچ، اعلام کرد اگر جنگ متوقف شود، در دولت باقی نخواهد ماند.
وزیر امنیت ملی، ایتمار بنگویر، نیز از برنامهای بزرگتر برای غزه و تشویق مهاجرت فلسطینیها سخن گفت.
سخنگوی ارتش اسراییل هم اذعان کرد که حماس بهطور کامل از بین نرفته است و تأکید کرد که باید پیامدهای اشغال کامل غزه بهدقت بررسی و به رهبری سیاسی ارائه شود، زیرا ارتش برای جنگی طولانیمدت مانند شرایط کنونی در غزه برنامهریزی نکرده بود.