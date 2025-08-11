خبر فوری
- درگذشت خبرنگار گلستانی
- زلزله ۵.۱ ریشتری فاضل آباد بدون خسارت جانی/آماده باش مدیریت بحران در علی آباد کتول
- افزایش آبرسانی در کردکوی/۵ روستا از آب شرب پایدار بهرهمند شدند
- زلزله در گلستان تا کنون خسارتی نداشته است
- زمین لرزه ۵/۱ ریشتری در فاضل آباد
- تداوم گرما در گلستان؛ دمای ۴۵ درجه در راه است
- نام نویسی دانش آموزان گلستانی در مقاطع تحصیلی جدید
- آغاز ثبتنام زائران اربعین حسینی از ۲۷ تیرماه در سامانه سماح
- آغاز فروش بلیت قطار گرگان – کرمانشاه ویژه اربعین
- گرگان لرزید
- نرخ جدید نان در استان گلستان اعلام شد
- دیدار رئیسکل دادگستری گلستان با خانواده شهید عباس کردکتولی
- افزایش مصرف و هشدار کمبود آب در گلستان / شرکت آبفا خواستار صرفهجویی فوری شد
پخش زنده
امروز: -