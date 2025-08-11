پخش زنده
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چناران گفت: مرحله دوم محوطهسازی برج تاریخی رادکان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد طاهریانمقدم گفت: این طرح محوطهسازی با انتخاب پیمانکار و تخصیص ۶ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چناران افزود: مرحله نخست محوطه سازی برج رادکان شهریور ماه سال گذشته آغاز شد و در مهر ماه به پایان رسید.
وی با بیان اینکه این طرح بعد از تایید طرح آن توسط شورای فنی استان از نیمه دوم مردادماه سال جاری آغاز شده است، گفت : عملیات محوطهسازی برج تاریخی رادکان شامل زیرسازی، کف سازی و آجر فرش در مرحله نخست انجام شد.
طاهریان مقدم افزود : برج رادکان شهرستان چناران یکی از بناهای تاریخی پراهمیت در سطح ملی و استانی است که مورد توجه و حساسیت ویژه پژوهشگران داخل و خارج از کشور و کارشناسان میراث فرهنگی و حوزه مرمتی استان قرار دارد و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی از داخل و خارج از کشور است .
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان چناران گفت : برج تاریخی رادکان چناران با ارتفاع ۲۵ متری خود دارای بدنهای استوانهای و گنبدی مخروطی است که در قرن هفتم هجری احداث شده است، نمای خارجی این برج تا ارتفاع ۳ متری به صورت ۱۲ ضلعی طراحی شده و بعد از آن تا زیر گنبد دارای ۳۶ استوانه و در داخل آن هشت ضلعی به نظر میرسد.
وی افزود : تزئینات این بنا شامل آجرکاری، کاشیکاری و در بخش بالایی ستونها کتیبهای با خط کوفی به چشم میخورد که به عنوان یادگار دوره ایلخانی شناخته میشود، دو درب ورودی در دو طرف برج سبب شدهاند تا عبور و مرور در برج رادکان چناران آسان گردد و به راحتی بتوان به داخل آن تردد کرد. دربهای ورودی برج میل رادکان درست در راستای طلوع و غروب خورشید ساخته شدهاند که گواه بر سلیقه و هنر خالق آن محسوب میشوند.
طاهریان مقدم گفت: بر اساس مدارک تاریخی و تحقیقات انجام شده برج رادکان در چناران اثر ستارهشناس و دانشمند مشهور حکیم خواجه نصیرالدین طوسی شناخته میشود و این برج به گونهای طراحی شده است تا بتوان در چهار فصل، سال کبیسه و آغاز نوروز را از آن تعیین کرد.
این برج ابزاری بسیار مفید و کاربردی است که با محاسبه نور خورشید و سایه میتوان به وسیلهی آن زمان را معین کرد. برج میل رادکان در سال ۱۳۱۰ به عنوان اثر ملی به ثبت رسیده است.