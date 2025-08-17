پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از اجتناب مدارس در ثبتنام دانشآموز به بهانه معدل پایین برای پایه بعدی گلایه گرد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر آموزش و پرورش، عدم پذیرش دانشآموزان در میان پایهها به دلیل افت تحصیلی و کاهش معدل ممنوع است. این بخشنامه تأکید دارد که تمام دانشآموزان باید بدون در نظر گرفتن نمرات و معدلشان، در مدارس پذیرش شوند. این اقدام با هدف جلوگیری از پیامدهای منفی روانی و عاطفی ناشی از عدم پذیرش دانشآموزان در مدارس خودشان انجام شده است. اما برخی از خانوادهها با ارسال پیامی از اجرای خلاف این قانون در مدارس خبر میهند.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
باسلام طبق مصوبهی جدیدی که در رابطه با ثبت نام دانش آموزان در میان پایهها اعلام شده تمام دانش آموزان در تمامی مدارس باید در پایهی بعدی در مدرسهی خود پذیرفته شوند، اما اکنون که کارنامهها از طرف مدارس کم کم تحویل داده میشود ما شاهد برنامههای ترمیمی و آمادگی دانش آموزان برای امتحانات شهریور ماه هستیم تا بتوانند نمرهی لازم برای ماندن در مدرسه را دریافت کنند بنده خود با آموزش و پرورش منطقه تماس گرفتم و آنها گفتند که این قانون شامل مدارس خاص نمیشود در حالی که خبرگزاریهای رسمی خلاف آن را بیان میکنند اکنون از شما درخواست میکنم که این موضوع را پیگیری نمایید تا قبل از مجبور کردن فرزندانمان به شرکت در آزمونهای شهریور مدیران متوجه این قانون شوند و دانش آموزان مجبور به ترمیم درس نشوند.
با سپاس از شما