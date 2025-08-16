

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۲۳ خرداد، زمانی که حمله رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد، در برخی دانشگاه‌ها امتحانات نیم‌سال دوم تحصیلی آغاز شده بود و برخی دانشگاه‌ها در تعطیلات پیش از آغاز امتحانات قرار داشتند. در پی وقایع جنگ ۱۲ روزه امتحانات بیشتر دانشگاه‌ها لغو شد و برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای اولیه جنگ تعدادی از امتحانات را به صورت مجازی برگزار کردند. بر اساس گزارش شهروند خبرنگار پس از گذشت دو ماه هنوز خبری از ثبت نمرات دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز نیست و این مسئله انتخاب واحد برای ترم آینده را برای آنها سخت کرده است.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام

من دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز هستم از قبل حمله اسرائیل هنوز نمرات امتحانات بعد از گذشت دوماه داده نشده است. استادان هیچکدام پاسخگو نیستند برگه‌ها صحیح نشده واقعا دانشجویان تحت فشار روانی قرار دارند. دو هفته دیگه تا انتخاب واحد ما نمره ترم قبل را نداریم مسئولان دانشگاه هم بی توجه هستند. لطفا پیگیری بفرمایید.



