

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همه ساله دانش آموزان بسیاری برای تحصیل در مدارس سمپاد در آزمون شرکت می‌کنند تا بتوانند در مدارس استعداد‌های درخشان تحصیلات خود را ادامه دهند. امسال آزمون ورود به پایه دهم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی روز جمعه اول تیر برگزار شد، اما با گذشت حدود دوماه از زمان برگزاری آزمون، دانش‌آموزان و والدین همچنان منتظر اعلام نتایج هستند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام، به عرض می‌رساند که امروز تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۴ یک ماه از برگزاری ازمون سمپاد پایه نهم می‌گذرد، اما هنوز نتایج اعلام نشده وبه دلیل شرایط انتخاب رشته پایه دهم و ازدحام در مدارس به دلیل دغدغه ثبت نام و تکمیل شدن ظرفیت مدارس عادی، والدین سردرگم هستند لطفا پیگیری نمایید، با سپاس.