شورای معادن کشور اختیارات تصمیم گیری درباره فعال سازی معادن راکد را به استان سمنان تفویض کرد.

اختیارات فعال سازی معادن راکد به سمنان واگذار شد

اختیارات فعال سازی معادن راکد به سمنان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اعلام اینم خبر در شورای معادن این استان گفت ۸۰ درصد معادن استان سمنان فعال هستند.

در این جلسه همچنین مشکلات ۶ واحد معدنی و همچنین مجوز‌های استخراج از معادن بررسی شد .

بر اساس یکی از مصوبات این جلسه درباره نحوه بهره برداری از معدن سنگ سلیستین منطقه طرود شاهرود مقرر شد مجوز بهره برداری از این معدن به سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان منطقه واگذار شود.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این خصوص با اشاره به نفع مردم منطقه از معادن با استفاده از ظرفیت‌های دهیاری ها بر برخورد با متخلفان و سود جویان تاکید کرد.

استاندار سمنان در این نشست بر فعال بودن همه معادن استان تاکید کرد و ر حل مشکلات معادن با استفاده از ظرفیت‌های تمام دستگاه‌های اجرایی را خواستار شد.