پخش زنده
امروز: -
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار پیگیری راهاندازی طرح فازسوم رودپارک چهل بازه در شهر مشهد شد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پارک چهل بازه مشهد از جاهای دیدنی مشهد در دسته جاذبههای طبیعی است که به دلیل وجود رودخانه چهل بازه که از مرکز آن عبور میکند به این اسم نامگذاری کردند. رودپارک اجرا شده در چهل بازه به یکی از بهترین فضاهای تفریحی برای زائران و مجاوران تبدیل شده و تلاش میشود با جدیت این طرح ادامه یابد. اما اجرای بخش سوم طرح رود پارک نیز به مساحت ۲۰ هکتار در محدوده بولوار دندانپزشکان و بولوار شهید ستاری نیز مدتهاست که متوقف شده است. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
باسلام و خسته نباشید
خواهشمندم گزارشی از روند ساخت رود پارک چهل بازه از انتهای دندان پزشکان تا پل ستاری خراسان رضوی گرفته شود. این پروژه مدتهاست نیمه تمام رها شده در حالی که با ساخت فازسوم آن با توجه به وسعت طرح به زیبا ترین پارک ایران تبدیل میشود. لطفا با راه انداختن یک گفتگوی چالشی با استاندار و شهردار محترم این موضوع را بررسی کنید.