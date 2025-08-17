

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تکمیل کریدور شمال-جنوب به عنوان یک پروژه زیرساختی حیاتی، در دستور کار دولت قرار دارد. این کریدور که شامل مسیر‌های ریلی و جاده‌ای است، با هدف اتصال کشور‌های حاشیه خلیج فارس به روسیه و اروپا از طریق ایران، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ترانزیتی منطقه ایفا می‌کند. تکمیل این کریدور به ویژه با ساخت راه آهن بندر چابهار زاهدان، درخواست اهالی این منطقه شد.



این مسیر قرار است از زاهدان در حدود ۸۰۰ کیلومتر به‌سمت شمال تا مشهد و سرخس در مرز ترکمنستان گسترش یابد. این طرح یک اتصال شمال به جنوب در امتداد مرز شرقی ایران ایجاد می‌کند و به کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی کوتاه‌ترین مسیر دسترسی را به یک بندر دریایی می‌دهد. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام بندر چابهار با وجود موقعیت جغرافیایی تنها بندر اقیانوسی ایران از سیستم حمل نقل ریلی محروم است. ما از دولت محترم درخواست داریم هرچه سریعتر راه‌آهن بندر چابهار زاهدان برای رفاه مردم چابهار و تکمیل کریدور شمال جنوب تکمیل کنند. تشکر