

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی در دنیای کسب‌وکار، به‌خصوص در دوران مدرن، بهینه‌سازی فرآیند‌های مالی و ارائه خدمات هرچه سریع‌تر و مطمئن‌تر به مشتریان بوده است. دستگاه کارتخوان یا ترمینال پرداخت الکترونیکی، یکی از دستگاه‌های الکترونیکی است که برای انجام تراکنش‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی و کارت‌های اعتباری و بهینه سازی فرآیند مالی به کار گرفته شد. اما مدتی است که اختلال در کارتخوان‌های سیار مشکلاتی برای صاحبان کسب و کار بوجود آورده است.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام و خسته نباشید. چند وقت پیش کارتخوان سیار S90 اختلال داشت چند میلیون دادم کارتخوان خرید کردم که آن هم در کارت کشیدن مشکل دارد. یک کارتخوان سیار داشتم که آنهم قطع شده است این مشکل من تنها نیست همه کارتخوان‌های سیار S90 مشکل دارند. خواهشمند است این موضوع را هر چه سریعتر رسيدگی کنید تا کاسبان زجر نکشند.

با تشکر