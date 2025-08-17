

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در غرب استان تهران، پروژه مسکن مهر در دولت نهم کلید خورد تا با آغاز یک طرح عمرانی بزرگ، سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن خانه دار شوند. دولت در این طرح قصد داشت با واگذاری زمین رایگان، اقدام به تشویق خانه سازان کرده و از این طریق بتواند خانوار‌های کم درآمد را صاحب خانه کند. بسیاری از افراد به امید پیدا کردن سرپناهی برای خود و خانواده شان اقدام به نام نویسی در این طرح کردند و برخی حتی برای تأمین سرمایه، مجبور شدند تا زیر بار قرض بروند، اما این طرح برای برخی آن طور که باید و شاید پیش نرفت و این متقاضیان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از درخواست افزایش آورده توسط پیمانکار جدید مسکن مهر شهر جدید پرند بر خلاف قرارداد خبر داد و درخواست پیگیری دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و عرض ادب. بنده سال گذشته برگه واحد مسکن مهر شهر جدید پرند را پس از تسویه کامل با توجه به ارزش افزوده و افزایش قیمت جدید تحویل گرفتم و اما پس از مراجعه برای دریافت کلید واحد گفتند هنوز واحدها آماده تحویل نیست چون محوطه سازی نشده در صورتی که خود واحد ۴ سال پیش آماده بود. با گذشت یک سال و پرداخت ۱۳ قسط از وام مسکن مربوطه دوباره اعلام کردند واحد آماده است با بروز رسانی برگه تحویل واحد و پرداخت دوباره اجاره زمین برگه جدید تحویل واحد گرفتم اما برای تحویل کلید متاسفانه پیمانکار درخواست ۳۳۵۰۰۰۰۰ تومان کرد. با مراجعه به شرکت عمران و بازگو کردن مسئله گفتند نه نباید پرداخت کنید این خارج از قرارداد هست اما همچنان پیمانکار از تحویل واحد ممانعت کرد و ما بلاتکلیف ماندیم. لطفا یک گزارش در این مورد تهیه و پخش شود تا که مسئولین بالاتر رسیدگی کنند.