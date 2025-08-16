پخش زنده
تالاب بین المللی گندمان در استان چهارمحال و بختیاری ماوای پرندگان مهاجر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن گفت: حدود ۵ هزار پرنده مهاجرازخانواده اردک ها، حواصیل و آبچلیکها در این تالاب لانه گزینی و زادآوری کردند.
سالخورده افزود: به دلیل عمق کم تالاب گندمان بیشتر پرندههای کنار آبزی در آن مشاهده میشود.
به گفته وی: هر ساله حدود ۴۰ هزار پرنده مهاجر در مسیر افریقا و هندوستان در جنوب به سمت سیبری و در شمال میهمان تالاب بین المللی گندمان هستند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن از کوچ پرندگان مهاجر با آغاز فصل پاییز خبر داد.
تالاب گندمان در شهرستان بروجن و فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.