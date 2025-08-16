پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل باغ کتاب گفت:پویش «تهران میخواند» که تاکنون در یک ضلع فضاهای شهری بود، قراراست در محیطهایی دیگر نیز برگزار شود و به صورت گسترده تری به اجرا در بیاید.
آقای علی رمضانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این فضاها میتواند شامل همه محیطهایی باشد که دسترسی مردم به آنها صورت میگیرد، نظیر متروها، فضاهای حمل و نقل عمومی، فضای مجازی، تلویزیون و سینما که باغ کتاب به نوعی در تبلیغ و معرفی کتاب نقش ایفا کند.
وی گفت:باغ کتاب به عنوان مجموعه بزرگ فرهنگی در تهران، با اجزای مختلف کتاب در حوزههای سینمایی، هنری، فراغتی، سرگرمی، دانشی و فناوری برای اقشار مختلف مردم خدمات ارائه میکند.
مدیرعامل باغ کتاب گفت:آن چه که در این دوره دنبال میشود، ارتقای فعالیتها و برگزاری منظم رویدادهای مرتبط با حوزه فرهنگ و کتاب با حضور نویسندگان و اهالی اندیشه و معلمان و مدرسان خواهد بود.
پویش تهران میخواند، در هفته گذشته به معرفی کتابها و آثار خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار پرداخت.
در سه سال گذشته این پویش با معرفی کتابهای شعرا یا نویسندگان خاصی دنبال میشد و متناسب با رویدادها در ترویج فرهنگ مطالعه نقش ایفا کرده بود.