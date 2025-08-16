به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهر جدید بینالود یکی از شهر‌های جدید استان خراسان رضوی است که حدود ۳٬۳۰۰ هکتار وسعت دارد که ۱٬۱۰۰ هکتار از آن مسکونی است. با گذشت چند سال از ساخت این شهر و اجرای ساخت‌وساز‌هایی در قالب مسکن مهر، هنوز ساکنان از نداشتن امکانات اولیه شهری محروم هستند. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست پیگیری ساخت امکانات فضای فرهنگی و هنری، تفریحی و درمانی را از مسئولان دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام وقت بخیر مادر شهرجدیدبینالود زندگی می‌کنیم اینجا برای کودکان پارک نداریم نه محیط فرهنگی هنری تفریحی نه مجتمع رفاهی نه بیمارستان نه درمانگاه....چون کاملا بی پایه و اساس ساخته شده است. لطفاً یک گزارش تهیه کنید، بچه‌های ما همه درحال پژمرده شدن و افسردگی می‌باشند. ما حتی امکانات یک روستا را هم نداریم فراغ از هر امکان، لطفا صدای ما باشید.