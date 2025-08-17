پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از نبود نظارت بر سرعت وسایل تفریحی در میدان نقش جهان و خطرات جانی برای عابران این منطقه گردشگری خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میدان نقش جهان، یکی از میادین بزرگ دنیاست. این میدان تاریخی در قلب اصفهان واقع شده است و بازدید از جاذبههای بسیاری را برای گردشگران ممکن میکند.
سوار شدن درشکههای سنتی در میدان نقش جهان یکی از تفریحات و جاذبههای گردشگری اصفهان است. این درشکهها معمولاً در اطراف میدان و در مسیرهای مشخصی برای گردشگران قابل دسترس هستند. اما این روزها نبود نظارت بر ایمنی در استفاده از درشکه و وسایل تفریحی دیگر مانند دوچرخه و اسکوتر این مجموعه مشکلاتی برای گردشگران ایجاد کرده است. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، همانطور که میدانید میدان نقش جهان یکی از شلوغترین مناطق گردشگری است اما بی برنامگی و هرج و مرج در تردد اسکوتر، دوچرخه، کالاسکه و...آن هم با سرعت زیاد و در جهت خلاف تصادفات متعددی برای راکبان، عابران، کودک و بزرگسالان به همراه داشته است. تلفات جانی که گاهی خسارت غیر قابل جبرانی به خانوادهها تحمیل میکند. اجاره دهندگان این وسایل نقلیه هم بدون تعهد با تحویل وسایل معیوب و گرفتن امضا در قرار دادهای یک طرفه، بعد از تصادف هیچ مسئولیتی را به عهده نمیگیرند. لطفا رسیدگی کنید.