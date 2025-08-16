جانشین فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت: اجرای طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شاداب سازی فضای مدارس در این شهرستان آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ سلیمان رضازاده افزود: در طرح شهید عجمیان زیبا سازی، تعمیرات جزئی، رنگ‌آمیزی میز و صندلی ۱۸ مدرسه در شهر و روستا‌های این شهرستان اجرا می شود.

وی ادامه داد: برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات موجود این طرح با استفاده از ظرفیت گروه جهادی شهدای معلم در حال اجرا است.

سرهنگ رضازاده اضافه کرد: طرح شهید عجمیان در مراغه با اولویت مدارس بالای ۴۰ سال در حاشیه شهر و روستا‌ها اجرا می‌شود.

به گفته جانشین فرمانده سپاه ناحیه مراغه، در این طرح ۱۰ نفر از اعضای گروه جهادی شامل معلم و دانش آموز مشارکت دارند و همزمان با شاداب سازی مدارس کلاس‌های تقویتی برای ۱۰۰ نفر از دانش آموزان پایه‌های ابتدایی و متوسطه اول در روستا‌ها تشکیل شده است.