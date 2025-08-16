به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه «حنین»، تا پایان‌ماه صفر هر شب ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش می‌شود. تبیین مفاهیم عاشورایی و بازخوانی فرهنگ عزاداری موضوع این برنامه است.

برنامه «روضه خورشید» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه دو پخش می‌شود. این برنامه به مناسبت ایام شهادت امام رضا (ع) اقدام به پخش عزاداری از حرم مطهر رضوی می‌کند.

نمایش «هتل سیسیل»، هر روز ساعت ۷/۳۰ دقیقه از رادیو‌ نمایش پخش می‌شود. این نمایش داستان پیگیری پرونده وقوع چند قتل در یک هتل بد نام است.

«پوآرو»، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تماشا پخش می‌شود. در هر قسمت از این مجموعه، هرکول پوآرو کارآگاه زیرک از یک معمای جنایی گره گشایی می‌کند.