به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی امروز برای برخی نقاط در آذربایجان غربی، شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات شمال سمنان، ارتفاعات البرز مرکزی، در استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.

همچنین این سازمان با صدور هشدار نارنجی برای استان‌های گیلان، دامنه و ارتفاعات استان‌های مازندران و گلستان از احتمال رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید تا شدید در این مناطق خبر داد.