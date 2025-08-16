بر اساس اعلام عتبه عباسیه امسال ۲۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۲۴ نفر از کشور‌های مختلف به زیارت اربعین مشرف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عتبه عباسیه امسال تعداد زائران اربعین را ۲۱ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۲۴ نفر اعلام کرد.

این در حالی است که با توجه به گرمای هوا برخی پیش‌بینی می‌کردند که تعداد زائران امسال بسیار کم‌تر از سال‌های گذشته باشد.

سال گذشته این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۵۲۵ نفر از کشورهای‌مختلف بود. البته بر اساس آمار در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲ میلیون و ۱۹ هزار و ۱۴۶ نفر و سال ۱۴۰۱ هم ۲۲ میلیون و ۱۹۸ هزار ۶۴۰ هزار نفر در ایام اربعین به زیارت امام حسین علیه‌السلام مشرف شدند.

امسال هم بر اساس آمار ستاد مرکزی اربعین بیش از ۳ میلیون ایرانی در این حماسه عظیم شرکت کردند.