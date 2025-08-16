رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۸۴ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به رطوبت ۸۴ درصدی هوا در آبادان و خرمشهر گفت: هم اکنون دمای هوا در این دو شهرستان ۳۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

محمد سبزه زاری افزود: تا اواسط هفته (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی بالاتر از ۵۰ درجه در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۵۰ درجه و کمترین دما ۳۲ درجه سانتیگراد بوده است.