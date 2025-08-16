تولید مجموعه‌های تلویزیونی با موضوع مفاخر ملی، حضور استعداد‌های جوان در واحد دوبلاژ سیما و تولید فصل سوم «قصه‌های با بابام»، خبر‌های امروز «پشت صحنه»، است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این روزها بیش از ۱۵ مجموعه تلویزیونی مراحل مختلف تولید را طی می کنند. «چمران»، «پوریای ولی» و «رئیسعلی دلواری»، از جمله این مجموعه هاست.

درهای واحد دوبلاژ سیما به روی استعدادهای جوان باز می شود. حضور جوانان در واحد دوبلاژ سیما باعث شده تعداد آثار دوبله شده بیشتر شود.

فصل سوم «قصه های با بابام»، در مراحل پایانی تولید قرار دارد. این مجموعه قرار است در ۱۳ قسمت از سیما پخش شود.

تجربه کار گروهی در خانواده، تمرین و پشتکار برای انجام کارها، مراقبت از طبیعت و دفاع از حقوق شهروندی از جمله موضوعات این مجموعه است.