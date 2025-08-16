پخش زنده
از ابتدای طرح سفر پیاده روی اربعین تاکنون ۱۴ هزار و ۱۵۰ زائر هرمزگان با اتوبوس به استان بازگشتند.
طرح سفر پیاده روی اربعین از ۴ مرداد ماه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون حمل و نقل، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: به طور میانگین روزانه ۳۰ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران را بر عهده دارند.
پرویز کرمی افزود: در این مدت ۴۹۹ سفر با اتوبوس به استان صورت گرفته است.
وی گفت: برای رفت و اعزام زائران استان به مرز شلمچه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته بود.