طرح سفر پیاده روی اربعین از ۴ مرداد ماه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون حمل و نقل، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: به طور میانگین روزانه ۳۰ دستگاه اتوبوس کار جابجایی مسافران را بر عهده دارند.

پرویز کرمی افزود: در این مدت ۴۹۹ سفر با اتوبوس به استان صورت گرفته است.

وی گفت: برای رفت و اعزام زائران استان به مرز شلمچه ۱۰۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته بود.