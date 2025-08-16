پخش زنده
معاون دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور گفت: در چارچوب قانون برنامه هفتم، مرحله چهارم آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب بهعنوان پیشنیاز حسابداری آب اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،️ حسن گلمحمدی گفت: در چهارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهروزرسانی مصارف آب کشور به عنوان یک پیش نیاز حسابداری آب در دستور کار بخش آب کشور قرار گرفته است.
معاون دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در ارتباط با ابعاد پروژه توضیح داد: این طرح با پایش بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار منبع آبی و با برآورد هزینه ۶۰۰ میلیارد تومان در سال آبی پیشرو انجام خواهد شد.
معاون دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور اظهار داشت: حسابداری آب به عنوان یکی از چارچوبهای پایش، نظارت و کنترل مصارف آب و ابزاری نسبتاً نوین در مدیریت حوضههای آبریز در قانون برنامه هفتم مورد هدف قانونگذار قرار گرفته است و با هماهنگی بین دستگاههای متولی و ذیل شورای عالی آب به طور سالانه هدف گذاری شده است.
گلمحمدی بیان داشت: در همین ارتباط با پیشبینی منابع اعتباری لازم و توسعه زیرساختهای نرمافزاری و بسیج همه امکانات، فرایند آماربرداری در سال آبی پیش رو انجام میگیرد.