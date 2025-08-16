پخش زنده
امروز: -
رئیس حوزه قضایی بخش خزل نهاوند از امحای یکهزار و ۷۶۱ بطری مشروبات الکلی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عرفان رضایی گفت: این میزان مشروبات الکلی در عملیات مشترک پلیس اطلاعات شهرستانهای نهاوند و اسدآباد، با دستور مقام قضایی کشف و ضبط شد.
او افزود: در همین زمینه متهم پرونده دستگیر و به زندان معرفی شد.
رئیس حوزه قضایی بخش خزل با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان مشروبات الکلی تأکید کرد: با تلاش مأموران انتظامی، اقدامات مهم و مؤثری در راستای مقابله با این نوع قاچاق در منطقه انجام شده است.