به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عرفان رضایی گفت: این میزان مشروبات الکلی در عملیات مشترک پلیس اطلاعات شهرستان‌های نهاوند و اسدآباد، با دستور مقام قضایی کشف و ضبط شد.

او افزود: در همین زمینه متهم پرونده دستگیر و به زندان معرفی شد.

رئیس حوزه قضایی بخش خزل با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان مشروبات الکلی تأکید کرد: با تلاش مأموران انتظامی، اقدامات مهم و مؤثری در راستای مقابله با این نوع قاچاق در منطقه انجام شده است.