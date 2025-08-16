پخش زنده
امروز: -
سه قصاب متخلف در مسیر بین راهی شهرستان ماسال و بخش شاندرمن به دلیل کشتار غیر مجاز دام به حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ماسال با اشاره به نظارت بهداشتی بازرسان دامپزشکی شهرستان از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی گفت: در این بازرسیها برای سه قصاب بین راهی که گوشت قرمز بدون مهر بهداشتی دامپزشکی عرضه میکردند و همچنین بدون مجوز کشتار دام انجام میدادند، به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی پرونده تشکیل و بعد از ارجاع به مراجع قضایی برای این افراد حکم حبس تعزیری صادر شد.
دکتر اردلان زکیانی تصریح کرد: طبق ضوابط و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور، کشتار دام باید صرفاً در کشتارگاه دام و تحت نظارت مسئولان بهداشتی و شرعی انجام شود.
وی از شهروندان خواست برای اطمینان از سلامت محصول، گوشت مورد نظر خود را از مراکز مجاز و با مهر معتبر دامپزشکی تهیه کنند.