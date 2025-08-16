به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله نهایی لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه‌های کشور گرامیداشت شهدای اقتدار و یادواره کشتی گیر شهید شاهرخ ضرغام، دیروز جمعه در شهر تنکابن استان مازندران برگزار شد و تیم ناوان هیئت کشتی آمل، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی، تیم ناوان هیئت کشتی آمل با نتیجه ۸ بر ۲ از سد تیم مس سونگون ورزقان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

دومین دیدار نیمه نهایی نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود تیم پنیر آلیما مازندران پایان یافت. در این دیدار تیم الماس خودرو پایتخت با پنیر آلیما مازندران به مصاف هم رفتند که تیم الماس خودرو پس از شکست در سومین دیدار با اعتراض به داوری، سالن مسابقات را ترک کرد و بازنده شد.

دیدار رده بندی با توجه به عدم حضور تیم الماس خودرو پایتخت با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود تیم مس سونگون ورزقان پایان یافت و این تیم در جایگاه سوم ایستاد.

دیدار فینال نیز بین تیم‌های ناوان هیئت کشتی آمل و پنیر آلیما مازندران برگزار شد که این دیدرا با نتیجه ۶ بر ۴ به سود تیم آمل پایان یافت.

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

ناوان هیئت کشتی آمل ۸ – مس سونگون ورزقان ۲ (اسامی تیم آمل در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی پور ۱۱ – امیرحسن نظری صفر

۶۱ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی ۷ – علیرضا خان محمدی صفر

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر رضاپور باغی ۳ – محمدرضا حسینی جلاوندی، ۵،

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی ۱۰ – عرفان نجف نژاد صفر

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین شامی ۴- طا‌ها رزمی صفر

۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی ۱۰ – علی لطفی زاده صفر

۸۶ کیلوگرم: رضا سلیمانیان ۵ – مجید باقری ۸،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۱۰ – آراز خدایی صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۱۰- عرفان سلمان پور صفر

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی ۱۰ – امید محمدی صفر

پنیر آلیما مازندران ۱۰ – الماس خودرو پایتخت صفر

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده ۱۰- محمدامین لطفی صفر

۶۱ کیلوگرم: عرفان جعفریان، برنده ۲- علی قلی زادگان ۲،

۶۵ کیلوگرم: پویا کاکوئی، برنده ۲- آرمین حبیب زاده ۲،

۷۰ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار، برنده – علی خرمدل حاضر نشد

۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی، برنده – امیرحسین حسینی حاضر نشد

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی، برنده – عادل پناهیان حاضر نشد

۸۶ کیلوگرم: امیرحسین کاوسی، برنده – هامون محمودجانلو حاضر نشد

۹۲ کیلوگرم: امیررضا علی پور، برنده – حسین مفیدی حاضر نشد

۹۷ کیلوگرم: سیدرضا هاشمی، برنده – دانیال شریعتی حاضر نشد

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – ارشیا ظهیری حاضر نشد

دیدار رده بندی:

مس سونگون ورزقان ۱۰ – الماس خودرو پایتخت صفر (تیم الماس خودرو حاضر نشد)

دیدار فینال:

ناوان هیئت کشتی آمل ۶ – پنیر آلیما مازندران ۴ (اسامی تیم آمل در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی پور، برنده ۱۱ – میلاد والی زاده ۱۱،

۶۱ کیلوگرم: مهدی حسین زاده ۲ – عرفان جعفریان ۴،

۶۵ کیلوگرم: ابراهیم خواری ۵ – پویا کاکوئی صفر

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی ۳ – پژمان ذوالفقار ۷،

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی ۷ – مهدی عباس پور ۲،

۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی صفر - سبحان رحمانی ۶،

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری ۲- امیرحسین کاووسی ۱،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۶ – امیررضا علی پور صفر

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۱۰ – سیدرضا هاشمی صفر

۱۲۵ کیلوگرم: محمدرضا لطفی صفر – امیررضا معصومی ۷

مهدی خان آرمویی و گزارش این مسابقات: