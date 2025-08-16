مسئولان شرکت ایمیدرو با فرماندار نهاوند به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در معادن شهرستان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در راستای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی این شهرستان، مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند با جمعی از مسئولان و کارشناسان شرکت ایمیدرو دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه معدن برگزار شد، موضوعاتی همچون پتانسیل‌یابی منابع معدنی، اجرای مطالعات فنی و اقتصادی، احیای معادن غیرفعال و جذب سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از ذخایر مس و سایر مواد معدنی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار نهاوند با تأکید بر جایگاه ویژه این شهرستان در حوزه معدن گفت: وجود ذخایر ارزشمند معدنی در نهاوند یک فرصت مهم برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی است و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش معدن، اولویت جدی مدیریت شهرستان خواهد بود.

نمایندگان شرکت ایمیدرو نیز در این دیدار، ضمن اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های اکتشافی، بر رفع موانع قانونی و تسهیل روند صدور مجوز‌ها به‌عنوان پیش‌شرط تسریع در آغاز طرح ها تأکید کردند.

این نشست، گامی مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های معدنی شهرستان نهاوند به‌شمار می‌رود.