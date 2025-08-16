به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عبدالکریم جنگلی، پدر شهید جاوید الاثر سردار سید حمدالله جنگلی پس از سال‌ها انتظار به دیدار فرزند شهیدش شتافت

با حضور مردم قدر شناس و ولایت مدار شهرستان کهگیلویه پیکر سید عبدالکریم جنگلی پدر شهید جنگلی در روستای دره لبک بخش مرکزی شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید جاوید الاثر سردار سید حمدالله جنگلی در عملیات فاو سال ۱۳۶۴ به درجه رفیع شهادت نائل شد و و پس از سال‌ها، تنها پلاکی یادگار مانده از او در سال ۱۳۶۷ کشف و در قطعه شهدای آرامستان روستای دره لبک به خاک سپرده شد.