با حضور مردم ولایت مدار شهرستان کهگیلویه پیکر پدر شهید جنگلی در روستای دره لبک تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید عبدالکریم جنگلی، پدر شهید جاوید الاثر سردار سید حمدالله جنگلی پس از سالها انتظار به دیدار فرزند شهیدش شتافت با حضور مردم قدر شناس و ولایت مدار شهرستان کهگیلویه پیکر سید عبدالکریم جنگلی پدر شهید جنگلی در روستای دره لبک بخش مرکزی شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد. شهید جاوید الاثر سردار سید حمدالله جنگلی در عملیات فاو سال ۱۳۶۴ به درجه رفیع شهادت نائل شد و و پس از سالها، تنها پلاکی یادگار مانده از او در سال ۱۳۶۷ کشف و در قطعه شهدای آرامستان روستای دره لبک به خاک سپرده شد.